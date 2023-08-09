Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Koivistoinen Eerik Laurinpoika
Мать: Maria Juhontytär
Рождение ребёнка
1742
Сын: Koivistoinen Matts Stephansson
Мать ребёнка: Koivistoinen Eeva Heikintytär
Рождение ребёнка
20.05.1745
Сын: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika
Мать ребёнка: Koivistoinen Eeva Heikintytär
Смерть
1756