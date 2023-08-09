Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koivistoinen Tahvo Eerikinpoika

Место рождения

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1708

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Koivistoinen Eerik Laurinpoika

Мать: Maria Juhontytär

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Koivistoinen Matts Stephansson

Мать ребёнка: Koivistoinen Eeva Heikintytär

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1745

Сын: Koivistoinen Heikki Tahvonpoika

Мать ребёнка: Koivistoinen Eeva Heikintytär

Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
1756
Тентелева, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд