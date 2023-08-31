Цуркова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1937
Сын: Цурков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Цурков Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.07.1948
Дочь: Черняева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Цурков Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно