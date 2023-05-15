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Сендюков Петр Иванович
Сендюков Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.02.1963
Пол
Мужской
Отец
Сендюков Иван Михайлович
1926 г.р.
Мать
Сендюкова (Кузнецова) Анна Тимофеевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1963
Отец:
Сендюков Иван Михайлович
Мать:
Сендюкова Анна Тимофеевна
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