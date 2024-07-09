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Качалов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1944

Отец: Качалов Федор Иевлевич

Мать: Качалова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
18.01.1967

Сын: Качалов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Качалова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1973

Дочь: Анисимова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Качалова Лидия Александровна

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