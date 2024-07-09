Качалов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1944
Отец: Качалов Федор Иевлевич
Мать: Качалова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1967
Сын: Качалов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Качалова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1973
Дочь: Анисимова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Качалова Лидия Александровна