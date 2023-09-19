Гринь (Сафронова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринь (Сафронова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1980

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1980

Отец: Сафронов Владимир Васильевич

Мать: Сафронова Ирина

Рождение ребёнка
13.10.2003

Сын: Гринь Данил Денисович

Отец ребёнка: Гринь Денис Юрьевич

Рождение ребёнка
15.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринь Денис Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Денис Юрьевич

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