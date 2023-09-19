Гринь (Сафронова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1980
Отец: Сафронов Владимир Васильевич
Мать: Сафронова Ирина
Рождение ребёнка
13.10.2003
Отец ребёнка: Гринь Денис Юрьевич
Рождение ребёнка
15.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринь Денис Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринь Денис Юрьевич