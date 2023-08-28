Дибров Петр Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1888
Дата смерти11.02.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888
Отец: Паталаха Сидор
Мать: не указана
Смена имени
1914
Бракосочетание
1925
Жена: Диброва Софья Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диброва Софья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диброва Софья Васильевна
Смерть
11.02.1965
м.Бершадь Винницкой обл.