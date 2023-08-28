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Дибров Петр Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1888

Дата смерти

11.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888

Отец: Паталаха Сидор

Мать: не указана

Смена имени
1914
Бракосочетание
1925

Жена: Диброва Софья Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диброва Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диброва Софья Васильевна

Смерть
11.02.1965
м.Бершадь Винницкой обл.
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