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Романова Юлия Артемовна
Романова Юлия Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2010
Пол
Женский
Отец
Романов Артем Витальевич
1986 г.р.
Мать
Романова (Мотырева) Наталья Андреевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2010
Отец:
Романов Артем Витальевич
Мать:
Романова Наталья Андреевна
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