Астахов (Емельянов) Эдуард (Викторович)Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1966
Дата смерти31.12.2005
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смена фамилии
21.10.1969
Рождение ребёнка
19.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
28.02.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.12.2005