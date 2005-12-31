Астахов (Емельянов) Эдуард (Викторович)Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов (Емельянов) Эдуард (Викторович)Александрович

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

13.11.1966

Дата смерти

31.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1966

Отец: Емельянов Виктор Алексеевич

Мать: Астахова (Баканина Емельянова) Алевтина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смена фамилии
21.10.1969
Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Развод
28.02.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Смерть
31.12.2005
Калуга, город Калуга, Калужская область

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