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Григорий Петров

Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петр Прохоров

Мать: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Прокопьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Прокопьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Федосья Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Прокопьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Прокопьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Корнил Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Прокопьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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