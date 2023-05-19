Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Петр Прохоров
Мать: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Прокопьева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Прокопьева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Федосья Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Прокопьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Прокопьева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Корнил Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Прокопьева
Смерть
Неизвестно