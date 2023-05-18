Трофимов Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1949

Дочь: Яскина Маргарита

Мать ребёнка: Трофимова Варвара

Рождение ребёнка
30.08.1953

Сын: Трофимов Александр

Мать ребёнка: Трофимова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Варвара

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г.Касли, Челябинская область
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