Трофимов Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1949
Дочь: Яскина Маргарита
Мать ребёнка: Трофимова Варвара
Рождение ребёнка
30.08.1953
Сын: Трофимов Александр
Мать ребёнка: Трофимова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Варвара
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
г.Касли, Челябинская область