Малицкий Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1930 по 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Гребенькова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Евдокия
Хоргос, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селякова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Малицкая Евдокия
Смерть
С 1930 по 1940
Убит басмачами