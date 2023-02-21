Малицкий Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малицкий Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1930 по 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Гребенькова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Евдокия

Хоргос, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селякова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Малицкая Евдокия

Смерть
С 1930 по 1940
Убит басмачами
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