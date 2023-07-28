Буданова Шевченко Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуданова Шевченко Зинаида Федоровна

Буданова Шевченко Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буданов Федор

Мать: Буданова Анна

Рождение ребёнка
06.09.1957

Дочь: Шевченко Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Зырянова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович

Смерть
Неизвестно