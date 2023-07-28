Буданова Шевченко Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буданов Федор
Мать: Буданова Анна
Рождение ребёнка
06.09.1957
Дочь: Шевченко Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Зырянова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Шевченко Василий Давыдович
Смерть
Неизвестно