Береснев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Николай
Мать ребёнка: Береснев Соломонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Береснев Соломонида
Рождение ребёнка
1885
Сын: Береснев Дмитрий
Мать ребёнка: Береснев Соломонида
Смерть
Неизвестно