Kits (Kits) Lena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kits (Kits) Lena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1844

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1844

Отец: Kits Johann

Мать: Kits Anu (Anna)

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