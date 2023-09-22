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Kits (Kits) Lena
Kits (Kits) Lena
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1844
Пол
Женский
Отец
Kits Johann
1815 г.р.
Мать
Kits (Potsep) Anu (Anna)
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1844
Отец:
Kits Johann
Мать:
Kits Anu (Anna)
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