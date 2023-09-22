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Клименко Максим Мануйлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Клименко Мануил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Клименко Иван Максимов

Мать ребёнка: не указана

Kamyshin Uyezd, Saratov, Russian Empire
Рождение ребёнка
1810

Сын: Клименко Антон Максимов

Мать ребёнка: не указана

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Клименко Евдоким Максимов

Мать ребёнка: не указана

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1844
Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
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