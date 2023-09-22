Клименко Максим Мануйлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Клименко Мануил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Kamyshin Uyezd, Saratov, Russian Empire
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Клименко Евдоким Максимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1844