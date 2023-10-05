Бушмарина (Томилова) Мария Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмарина (Томилова) Мария Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бушмарин Василий Ильич

Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бушмарин Иван Ильич

Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмарин Матвей Ильич

Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмарин Илья Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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