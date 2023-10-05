Бушмарина (Томилова) Мария Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бушмарин Иван Ильич
Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бушмарин Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно