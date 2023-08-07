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Ромашов Роман Петрович

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1756

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ромашов Петр Васильевич

Мать: Ромашова Наталья Федоровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ромашов Андрей Романович

Мать ребёнка: Ромашова Афимья Степановна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1781

Сын: Ромашов Семен Романович

Мать ребёнка: Ромашова Афимья Степановна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
23.05.1793

Жена: Ромашова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
05.02.1795

Дочь: Агафья Романовна

Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Романовна

Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
03.05.1802

Сын: Ромашов Тимофей Романович

Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Афимья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1825