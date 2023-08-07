Ромашов Роман Петрович
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1756
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Ромашова Афимья Степановна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
03.02.1781
Мать ребёнка: Ромашова Афимья Степановна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
23.05.1793
Рождение ребёнка
05.02.1795
Дочь: Агафья Романовна
Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Романовна
Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
03.05.1802
Сын: Ромашов Тимофей Романович
Мать ребёнка: Ромашова Ксения Никитична
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1825