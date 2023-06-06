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Гиниятуллин Наиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951

Отец: Гиниятуллин Закир

Мать: Гиниятуллина Хадича

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно