Ворушило Йосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворушило Полинария-Полина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворушило Гапа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворушило Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворушило Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворушило Федот
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворушило Максим Йосипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно