Ворушило Йосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворушило Йосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворушило Полинария-Полина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворушило Гапа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворушило Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворушило Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворушило Федот

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворушило Максим Йосипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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