Севостьянов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Татьяна

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