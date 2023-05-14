Севостьянов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Севостьянова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севостьянова Татьяна