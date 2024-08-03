Янбарисова Магибану Акметгареевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акхметгарей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янборисова Галия Мударисовна
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янборисов Мукадас Мударисович
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Янборисов Рафхат Мударисович
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Рождение ребёнка
04.09.1928
Сын: Янборисов Ахмед Мударисович
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Янборисова Джахан (Зоя) Мударисович
Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович
Смерть
19.01.1949