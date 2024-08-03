Янбарисова Магибану Акметгареевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Янбарисова Магибану Акметгареевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акхметгарей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янборисова Галия Мударисовна

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газиззулина (Янборисова) Венера Мударисовна

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янборисов Мукадас Мударисович

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ягофарова (Янборисова) Сулу Минсылу Мударисовна

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Янборисов Рафхат Мударисович

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Рождение ребёнка
04.09.1928

Сын: Янборисов Ахмед Мударисович

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Янборисова Джахан (Зоя) Мударисович

Отец ребёнка: Янбарисов Мударис Сагдатдинович Сагитдинович

Смерть
19.01.1949

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