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Чупрунов Василий Леонтьевич

Место рождения

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чупрунов Леонтий Иванович

Мать: Чупрунова Феодора Захаровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Чупрунова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна

Речицы, Раменский муниципальный район, Московская область
Крестные: с.Речицы крестьянин Иродион Захарович Бурлов и крестьянская жена Параскева Леонтьевна Рябушкина Священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
23.02.1887

Сын: Чупрунов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна

Крёстные: села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская девица Анастасия Петровна Гарднерова. Священник Андрей Лебедев
Смерть
Неизвестно

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