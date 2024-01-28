Чупрунов Василий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Чупрунова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна
Крестные: с.Речицы крестьянин Иродион Захарович Бурлов и крестьянская жена Параскева Леонтьевна Рябушкина Священник Андрей Лебедев
Рождение ребёнка
23.02.1887
Сын: Чупрунов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чупрунова (Гарднерова Возможно) Евдокия Петровна
Крёстные: села Речицы Петр Терентьевич Гуляев и крестьянская девица Анастасия Петровна Гарднерова. Священник Андрей Лебедев
Смерть
Неизвестно