Тетеркин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеркин Виктор

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Место рождения

Шешуки, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шешуки, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетеркин Захар Викторович

Мать ребёнка: Саидова Алиса Далгатовна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетеркина Полина Викторовна

Мать ребёнка: Саидова Алиса Далгатовна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саидова Алиса Далгатовна

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