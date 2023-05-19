Ржаницын Алексей Ахиевич
Место рождения
Дата рождения1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ржаницын Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
До 1815
Дьячек Богородской Катромской церкви Вельского уезда.