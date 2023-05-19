Ржаницын Алексей Ахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Алексей Ахиевич

Ржаницын Алексей Ахиевич

Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ржаницын Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
До 1815
Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дьячек Богородской Катромской церкви Вельского уезда.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close