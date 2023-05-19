Степан Фролович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
1769
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1769 по 1840
Гражданство
С 1769
Россия
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пастухов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Акулина Петровна
Бракосочетание
После 1808
Жена: Акулина Петровна
Работа или профессия
По 1840
Сапожник
Смерть
1840
Похороны
1840