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Степан Фролович

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
1769
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1769 по 1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1769
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пастухов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Акулина Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
После 1808

Жена: Акулина Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
По 1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Сапожник
Смерть
1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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