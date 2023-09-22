Санкт-Петербург (жив) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санкт-Петербург (жив)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великий Новгород

Мать: Старая Ладога (жива)

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