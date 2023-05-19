Пелагея Фаддеева
Место рождения
Дата рождения04.05.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1800 ст.
Отец: Фаддей Петров
Мать: Степанида Иванова
Бракосочетание
28.10.1816 ст.
Муж: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Аграфена Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Надежда Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Марфа Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.
Сын: Аким Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Ананьев
Подлесное, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно