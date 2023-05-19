Пелагея Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Фаддеева

Пелагея Фаддеева

Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.05.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1800 ст.

Отец: Фаддей Петров

Мать: Степанида Иванова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.10.1816 ст.

Муж: Иосиф Ананьев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Аграфена Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Марфа Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Рождение ребёнка
09.09.1833 ст.

Сын: Аким Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Ананьев

Подлесное, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close