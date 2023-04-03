Шальнов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти08.02.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Шальнов Михаил
Мать: Шальнова Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Гагинский район, Нижегородская область, Россия
Род войск: Красная армия Воинское звание: мл.сержант
Смерть
08.02.1945