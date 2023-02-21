(Закарян) Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Закарян) Нелли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.2004

Сын: Гамбарян Хачатур Арутович

Отец ребёнка: Гамбарян Арут Хачикович

Бракосочетание
2004

Муж: Гамбарян Арут Хачикович

Рождение ребёнка
02.02.2008

Дочь: Гамбарян София

Отец ребёнка: Гамбарян Арут Хачикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамбарян ?

Отец ребёнка: не указан

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