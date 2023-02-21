(Закарян) Нелли
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.2004
Сын: Гамбарян Хачатур Арутович
Отец ребёнка: Гамбарян Арут Хачикович
Бракосочетание
2004
Рождение ребёнка
02.02.2008
Дочь: Гамбарян София
Отец ребёнка: Гамбарян Арут Хачикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамбарян ?
Отец ребёнка: не указан