Крупнов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнов Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.2016

Дочь: Крупнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Крупнова Ксения

Рождение ребёнка
20.07.2019

Дочь: Крупнова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Крупнова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Ксения

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