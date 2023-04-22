Крупнов Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.2016
Дочь: Крупнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Крупнова Ксения
Рождение ребёнка
20.07.2019
Дочь: Крупнова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Крупнова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупнова Ксения