Ивашкина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888
Отец: Ивашкин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1930
Сын: Ивашкин Николай
Отец ребёнка: Ивашкин Сергей
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивашкин Сергей
Смерть
Неизвестно
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похоронена на Старом кладбище, идти к речке, повернуть направо идти до Малахова от него направо по проходу до могилы