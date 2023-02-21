Ивашкина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1888

Отец: Ивашкин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1930

Сын: Ивашкин Николай

Отец ребёнка: Ивашкин Сергей

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашкин Сергей

Смерть
Неизвестно
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похоронена на Старом кладбище, идти к речке, повернуть направо идти до Малахова от него направо по проходу до могилы
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