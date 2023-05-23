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Тарадаев Евфимий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарадаев Андрей (Минин) Евмениевич

Мать: Тарадаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.09.1891

Сын: Тарадаев Федор Евфимович

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
19.05.1894

Сын: Тарадаев Алексей Евфимович

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Антонина Евфимовна

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Евфимовна

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
23.12.1904

Сын: Тарадаев Николай Евфимович

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тарадаев Александр Евфимович

Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарадаева Евдокия Федотовна

Смерть
Неизвестно
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