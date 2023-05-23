Тарадаев Евфимий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1891
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
19.05.1894
Сын: Тарадаев Алексей Евфимович
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Антонина Евфимовна
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Евфимовна
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
23.12.1904
Сын: Тарадаев Николай Евфимович
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тарадаев Александр Евфимович
Мать ребёнка: Тарадаева Евдокия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно