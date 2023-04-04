Тихонов Северьян Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Пелагия Северьянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Тихонов Самсон Северьянов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Северьянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Емельян Северьянов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
Неизвестно