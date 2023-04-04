Тихонов Северьян Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Северьян Севастьянович

Тихонов Северьян Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Пелагия Северьянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Тихонов Самсон Северьянов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Северьянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Емельян Северьянов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close