Лейфер (Ицкович) Елена Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лейфер Калман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейфер Калманович
Отец ребёнка: Лейфер Калман
Рождение ребёнка
08.05.1892
Отец ребёнка: Лейфер Калман
Рождение ребёнка
12.03.1901
Сын: Лейфер Калманович
Отец ребёнка: Лейфер Калман
Смерть
Неизвестно