Лейфер (Ицкович) Елена Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейфер (Ицкович) Елена Моисеевна

Лейфер (Ицкович) Елена Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лейфер Калман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейфер Калманович

Отец ребёнка: Лейфер Калман

Рождение ребёнка
08.05.1892

Сын: Лейфер Яков Калманович

Отец ребёнка: Лейфер Калман

Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Лейфер Калманович

Отец ребёнка: Лейфер Калман

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.