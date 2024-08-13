Сушков Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Сушкова (Сушкова) Афимия Антоновна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Сушкова (Сушкова) Марья Антоновна
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сушков Тим Антонович
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
26.10.1854
Сын: Сушков Димитрий Антонович
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
12.07.1857
Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна