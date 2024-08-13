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Сушков Антон Петрович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сушков Петр Пахомович

Мать: Сушкова Матрена Кондратьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Сушкова (Сушкова) Афимия Антоновна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Сушкова (Сушкова) Марья Антоновна

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сушков Тим Антонович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1854

Сын: Сушков Димитрий Антонович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1857

Сын: Сушков Илья Антонович

Мать ребёнка: Сушкова (Сушкова) Пелагея Захаровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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