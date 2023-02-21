Брызгалова (Белозерова) Елена Романована
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1946
Дочь: Комарова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Брызгалов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.?.1946
Дочь: Комарова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Брызгалов Дмитрий Алексеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1992