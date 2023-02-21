Брызгалова (Белозерова) Елена Романована — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Белозерова) Елена Романована

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1946

Дочь: Комарова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Брызгалов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.?.1946

Дочь: Комарова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Брызгалов Дмитрий Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1992
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