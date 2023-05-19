Чечулина (Терешина) Апполинария Александровна
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечулин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Чечулин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечулин Николай Александрович
Отец ребёнка: Чечулин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Чечулин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чечулин Александр
Смерть
Неизвестно