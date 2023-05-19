Чечулина (Терешина) Апполинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечулина (Терешина) Апполинария Александровна

Место рождения

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Терешин Александр Васильевич

Мать: Терешина Марфа Ивановна

Девять Изб, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечулин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Чечулин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечулин Николай Александрович

Отец ребёнка: Чечулин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Чечулин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечулин Александр

Смерть
Неизвестно
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