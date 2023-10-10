Гущина Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Марья Ефимова

Место рождения

Болтино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гущина Онисим

Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гущин Васса

Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Жукова Анна

Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин

Болтино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно
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