Гущина Марья Ефимова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гущина Онисим
Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин
Рождение ребёнка
1856
Сын: Гущин Васса
Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Жукова Анна
Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Гущин Никита Козмин
Смерть
Неизвестно