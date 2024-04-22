Шаронова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1914
Отец ребёнка: Шаронов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаронов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаронов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Шаронов Тимофей
Смерть
Неизвестно