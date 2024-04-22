Шаронова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Шаронов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шаронов Тимофей

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Фома Тимофеевич

Отец ребёнка: Шаронов Тимофей

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаронов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шаронов Тимофей

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаронова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Шаронов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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