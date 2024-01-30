Петров Егор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Егор Романович

Петров Егор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Роман Ильич

Мать: Петрова (Муханова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир Егорович

Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Егорович

Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.