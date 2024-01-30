Петров Егор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно