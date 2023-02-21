Экскузович (Балановская) Леонида Николаевна
Место рожденияШпола, Черкасская обл., Украина
Дата рождения07.11.1883
Дата смерти28.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Шпола, Черкасская обл., Украина
Место жительства
С 1907 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
По 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1922
Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
С 1922 по 1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1923 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926 по 1933
Харьков
Место жительства
С 1933 по 1935
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1935 по 1960
Место жительства
Неизвестно
Кропивницкий, Украина
Смерть
28.08.1960