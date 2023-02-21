Экскузович (Балановская) Леонида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Экскузович (Балановская) Леонида Николаевна

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Место рождения

Шпола, Черкасская обл., Украина

Дата рождения

07.11.1883

Дата смерти

28.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпола, Черкасская обл., Украина
Место жительства
С 1907 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
По 1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1922
Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
С 1922 по 1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1923 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1926 по 1933
Харьков
Место жительства
С 1933 по 1935
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1935 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кропивницкий, Украина
Смерть
28.08.1960
Москва, город федерального значения Москва
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