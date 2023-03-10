Лариса Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лариса Борисовна

Место рождения

Сухуми

Дата рождения

05.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухуми
Рождение ребёнка
22.05.1954

Сын: Пашков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Пашков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
29.01.1961

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пашков Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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