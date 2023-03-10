Лариса Борисовна
Место рожденияСухуми
Дата рождения05.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Сухуми
Рождение ребёнка
22.05.1954
Отец ребёнка: Пашков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1961
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пашков Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно