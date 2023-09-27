Полажай Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полажай Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Полажай Иван

Мать: Полажай Ольга

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