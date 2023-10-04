Матвеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Иван Кириллович
Мать: Матвеева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Матвеева Светлана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно