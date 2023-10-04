Матвеев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Иван Кириллович

Мать: Матвеева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Матвеева Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Матвеева Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Светлана Петровна

Смерть
Неизвестно
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