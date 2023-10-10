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Жалдан Иван Сергеевич

Место рождения

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Попал в плен (военное)
С ?.12.1942 по ?.01.1943
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
В оккупации был на родине в 1943. 25 суток декабрь-январь. Освобожден красной армией.
Вступление в партию
1943
ВЛКСМ
Работа или профессия
До 23.05.1945
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Колхозник, к/х Победа Ленина
Военная служба
24.05.1945
Сержант Автоматчик Горяче-Ключевской РВК, Краснодарский край
Военная служба
1945
1 Белорусский фронт Командир отделения
Ранение
1945
Три ранения, две справки
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно
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