Жалдан Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Попал в плен (военное)
С ?.12.1942 по ?.01.1943
В оккупации был на родине в 1943. 25 суток декабрь-январь. Освобожден красной армией.
Вступление в партию
1943
ВЛКСМ
Работа или профессия
До 23.05.1945
Колхозник, к/х Победа Ленина
Военная служба
24.05.1945
Сержант Автоматчик Горяче-Ключевской РВК, Краснодарский край
Военная служба
1945
1 Белорусский фронт Командир отделения
Ранение
1945
Три ранения, две справки
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно