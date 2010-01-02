Ерхова Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1955
Дата смерти02.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Василий Вадимович
Рождение ребёнка
22.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Василий Вадимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.01.2010