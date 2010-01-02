Ерхова Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерхова Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1955

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Василий Вадимович

Рождение ребёнка
22.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Василий Вадимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.01.2010