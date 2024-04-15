Котенко Борис Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти28.08.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.02.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Котенко \\ Иванченко Васса (Василиса) Борисовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-D?i=341&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котенко \\ Иванченко Васса (Василиса) Борисовна
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1885 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
29.08.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR73?i=696&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище