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Котенко Борис Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.08.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1880 ст.

Жена: Котенко \\ Иванченко Васса (Василиса) Борисовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Сын: Котенко Яков Борисович

Мать ребёнка: Котенко \\ Иванченко Васса (Василиса) Борисовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PS-D?i=341&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котенко Савва Борисович

Мать ребёнка: Котенко \\ Иванченко Васса (Василиса) Борисовна

Кровное, Сумська область
Вырванные листы из МК. Годы 1881, 1884, 1889 перемешаны
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
28.08.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
29.08.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR73?i=696&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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