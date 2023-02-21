Мунц Munz (Шмидт Schmidt) Елизавета Иосифовна
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения28.01.1869
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.01.1869
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
33 1869 28 1 Elisabethe Schmidt Joseph Apollonia Schwerdt Kamenka .
Бракосочетание
06.08.1891
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.
Сын: Мунц Munz Александр Александрович
Отец ребёнка: Мунц Munz Александр Филиппович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1942
Соликамск Молотовская обл.