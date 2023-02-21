Мунц Munz (Шмидт Schmidt) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz (Шмидт Schmidt) Елизавета Иосифовна

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

28.01.1869

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1869

Отец: Шмидт Schmidt Иосиф Андреасович

Мать: Шмидт Schmidt Апполония Иосифовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
33 1869 28 1 Elisabethe Schmidt Joseph Apollonia Schwerdt Kamenka .
Бракосочетание
06.08.1891

Муж: Мунц Munz Александр Филиппович

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
05.12.1895 ст.

Сын: Мунц Munz Александр Александрович

Отец ребёнка: Мунц Munz Александр Филиппович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
1942
Соликамск Молотовская обл.
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