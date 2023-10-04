Параненков Лазрь Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиС 05.12.1943 по 07.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Параненков Юрий(Юлий) Лазаревич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 05.12.1943 по 07.12.1943
Красная Слобода, Дубровенский район, Витебская область
Погиб в боях с фашистскими захватчиками в составе 449СП 144СД