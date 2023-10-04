Параненков Лазрь Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параненков Лазрь Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

С 05.12.1943 по 07.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Параненков Юрий(Юлий) Лазаревич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 05.12.1943 по 07.12.1943
Красная Слобода, Дубровенский район, Витебская область
Погиб в боях с фашистскими захватчиками в составе 449СП 144СД
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