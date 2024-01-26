Шмойлов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмойлов Геннадий

Шмойлов Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмойлов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмойлов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.